Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı: Mutlu oksijen yetmezliği

05 Mayıs 2020 Salı 12:00 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 12:00

Bazı Kovid-19 hastalarında 'mutlu oksijen yetmezliği' adı verilen, göstergeler kötü olmasına rağmen hastaların kendini iyi hissettiği durumun gözlemlendiği belirtildi.

New Yorklu doktor Reuben Strayer, Sciencemag’a açıklamasında, “Monitörde gördüğümüz ile hastanın nasıl göründüğü arasında büyük bir uyumsuzluk görüyoruz” dedi. Doktor, Kovid-19 hastalarının bu özelliğine şaşırdığını itiraf etti.

Sao Paulolu göğüs hastalıkları uzmanı Elnara Marcia Negri de sağlıklı insanların kanındaki oksijen doygunluk seviyesinin en az yüzde 95 olduğunu hatırlatarak Kovid-19 hastalarında bu seviyenin yüzde 80, 79 ve hatta 50’lere düşmesine rağmen onların sağlıklı görünebildiğini söyledi. (Sputnik)