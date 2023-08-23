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Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca cevap verdi

Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, 'Koronavirüsün yeni varyantı şu ana kadar Türkiye'de görülmedi.' dedi.

23 Ağustos 2023 Çarşamba 12:11 - Güncelleme:
Koronavirüsün yeni varyantı Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca cevap verdi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Valiliğini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

COVID-19'un yeni varyantının şu ana kadar Türkiye'de görülmediğini belirten Bakan Koca, "Asla kapandığımız dönemlere geçme gibi bir durum söz konusu değil. Griple nasıl mücadele ediyorsak aynı şekilde olacak" diye konuştu.

Kızamık vakalarındaki durumun sorulması üzerine ise Koca, vakaların birkaç ay öncesine göre ciddi oranda azaldığını söyledi.

"ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDAN 95 KİŞİ ETKİLENDİ"

Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı.

Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, şu an 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.

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