İSTANBUL 29°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2026 Pazartesi / 16 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8991
  • EURO
    53,4041
  • ALTIN
    6593.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yasa dışı bahis operasyonu: Selçuksports yöneticisi yakalandı
Güncel

Yasa dışı bahis operasyonu: Selçuksports yöneticisi yakalandı

Süper Lig maçlarını kaçak yayınladığı ve kullanıcıları yasa dışı bahis sitelerine yönlendirdiği öne sürülen Selçuksports isimli internet sitesinin yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli, Denizli'de yakalanarak İstanbul'a sevk edildi.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Yasa dışı bahis operasyonu: Selçuksports yöneticisi yakalandı
ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda, Türkiye Süper Ligi karşılaşmalarını kaçak olarak yayınladığı belirlenen internet sitesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalarda, kullanıcıların ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Süper Lig maçlarını izinsiz şekilde yayınladığı tespit edilen "Selçuksports" isimli internet sitesine giriş yapan kişilerin aynı zamanda yasa dışı bahis sitelerine yönlendirildiği belirlendi.

Yürütülen araştırmalar sonucunda sitenin yöneticisinin Selçuk Y. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul'a sevk edilmesinin ardından adli işlemlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.