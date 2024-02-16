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Korsan otoparkçılık yapan 4 kişi yakalandı

Sarıyer'de araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Şubat 2024 Cuma 15:36 - Güncelleme:
Korsan otoparkçılık yapan 4 kişi yakalandı
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Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda sivil trafik ekiplerince yapılan denetimde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın çevresindeki sokaklarda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettikleri belirlenen B.Ö, E.İ.K, A.K. ve A.Y. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

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