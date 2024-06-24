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Korsan taksi şoförüne ve taciz ettiği kadına para cezası

Şişli'de yolcusunu taciz ettiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen korsan taksi şoförü, adli kontrolle serbest bırakıldı. Aracı trafikten men edilen E.A'ya korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira cezası uygularken taciz edilen A.A'ya da korsan taşımacılıktan faydalandığı için 2 bin 143 lira para cezası kesti.

AA24 Haziran 2024 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Korsan taksi şoförüne ve taciz ettiği kadına para cezası
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İsranbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Caddesi D-100 Karayolu istikametinde, bir kadının otomobilde taciz edildikten sonra yola düştüğü iddialarına ilişkin sosyal medyada görüntüler yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, korsan taksicilik yapan E.A'nın aracına yolcu olarak binen A.A'nın, taciz edilmesi üzerine hareket halindeki otomobilden inmeye çalıştığı ve bu sırada yaralandığı belirlendi.

Polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.A'ya korsan taşımacılıktan 32 bin 233 lira cezası uygularken, şüphelinin aracını da trafikten men etti.

Ekipler, taciz edilen A.A'ya da korsan taşımacılıktan faydalandığı için 2 bin 143 lira para cezası kesti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel taciz", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından adiyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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