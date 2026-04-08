  • Korsan taksiye geçit yok! 3 ayda çok sayıda araç yakalandı
Korsan taksiye geçit yok! 3 ayda çok sayıda araç yakalandı

Manisa'da korsan taşımacılıkla mücadelede dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cahit Güden, göreve geldikleri 3 aylık süreçte 15 korsan servis ve 3 korsan taksinin yakalandığını açıkladı.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 09:19
Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda 16 Ocak 2026 tarihinde görevi devralan Oda Başkanı Cahit Güden, seçim sürecinde verdikleri "korsanla mücadele" sözünü tuttuklarını belirtti. Güden, mazbatasını aldığı gün oda binasına astıkları "Korsan'a Hayır" pankartını, korsan taşımacılık tamamen bitene kadar indirmeyeceklerini vurguladı.

Korsan taşımacılıkla mücadelede önemli mesafe kat ettiklerini ifade eden Güden, "Göreve başlamamızın üzerinden henüz 3 ay geçmeden, 112 Acil Çağrı Merkezi ve kolluk kuvvetlerinin hızlı ve etkin desteğiyle olumlu sonuçlar almaya başladık. Yapılan ihbarlar doğrultusunda Manisa genelinde 15 korsan servis ve 3 korsan taksi yakalanarak gerekli işlemler yapıldı" dedi.

"İHBARLAR MÜCADELENİN ANAHTARI"

Korsanla mücadelede özel bir ekip oluşturmadıklarını dile getiren Güden, vatandaş ve esnaf ihbarlarının büyük önem taşıdığını söyledi. Güden, "112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlar bizim için çok değerli. İhbarın ardından emniyet ve jandarma ekipleri hızlı şekilde harekete geçiyor. Bu koordinasyon sayesinde korsan araçlar kısa sürede yakalanıyor" diye konuştu.

KORSAN TAKSİLER ŞEHİR DIŞINDAN GELİYOR

Yakalanan korsan taksilerin büyük bölümünün Manisa dışından geldiğine dikkat çeken Güden, "Bu araçlar genellikle çevre illerden internet tabanlı uygulamalar üzerinden Manisa'ya geliyor. Taksiler için aplikasyonlar var ancak servis taşımacılığında böyle bir sistem yok. Biz mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Güden, korsan taşımacılıkla mücadeleye destek veren tüm kurumlara ve vatandaşlara teşekkür etti.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

