Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Afyoncu, Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı korsan yemini sonrası teğmenlerin ihracına ilişkin konuştu.

"7 KEZ İZİN İSTEDİLER 8 KEZ HAYIR DENİLDİ"

Teğmenlerin kılıçlı yemininin askeri mevzuatta olmayan bir şey olduğunu ve yapılamayacağını savunan Afyoncu, "7 kez izin istemişler 8 kez hayır denilmiş." diye konuştu.

Teğmenlerin "yapmayın denilen şeyi ısrarla yaptıklarını" belirten Afyoncu, "Orada sadece 5 Teğmen ceza almadı. O yemine katılan birçok Teğmen ceza aldı." dedi.

"PROBLEM ATATÜRK'ÜN ADINI ANMAK DEĞİL, DİSİPLİNSİZLİK"

"Burada problem Atatürk'ün adını anmak değil, disiplinsizlik." diyen Afyoncu, şu mesajı verdi: Atatürk'e saygısı olmayanın Harp Okulu'nda yeri yoktur. Orduya siyaset giremez. Ben buna müsaade etmem. Balkan Savaşını bilen bir adamım. Orduya siyasetin girmesi bütün Balkanları kaybetmemize sebep oldu. Tarih şuuru olan hiç kimse buna müsaade etmez.

"HALEN KRİPTOLAR VAR, ASKERİ OKULLARA GİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Afyoncu, "15 Temmuz'da bütün askeri eğitim kurumları çökmüş, 16 bin askeri öğrenciyi başka okullara naklediyorsunuz, 23 binden fazla insanı ihraç ediyorsunuz.. Şunu net söylüyorum; başta sivil üniversiteler olmak üzere, bugün hala birçok devlet kurumunda kripto FETÖ'cüler vardır. Sayısını bilemem ama var." dedi.

Afyoncu şöyle devam etti: Devletin istihbarat raporlarında, hala askeri okullara sızmaya çalıştıklarını görüyoruz. Tespit ederseniz almıyorsunuz. Çünkü vazgeçmiyorlar. Bunun tamamını tespit etmeniz mümkün değil. 12 Şubat 2012 MİT krizinden sonra bazı FETÖ'cüler farklı gruplara girdi. Bunun içinde sol örgütler de var.

"BELİRLİ ALANDA ASKERİ HASTANELERİN AÇILMASI LAZIM"

Afyoncu, askerî hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu da söyledi: Belli alanlarda askerî hastanelerin açılması lazım. Yeni bir konsept ile açılmalı. Askerî hastaneler bana göre bir ihtiyaç.

"YUNAN KORGENERAL SANDALYEDEN DÜŞÜYORDU"

Afyoncu, Milli Savunma Üniversitesi'nin yeni kurulduğu dönemde Yunanistan'dan gelen bir heyetin ziyareti sırasında yaşananları anlattı. Afyoncu, Yunan Korgeneral'in ziyaret esnasında üniversitede okuyan öğrenci sayısını öğrenince oturduğu sandalyeden düşmek üzere olduğunu ifade etti.

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