Koruma altındaki çocuklar için ''Bir Meslek Bir Gelecek'' projesi

Korunmaya muhtaç çocuklara özel hizmet veren Beylikdüzü Çocuk Evleri Sitesi bünyesinde "Bir Meslek Bir Gelecek Atölyesi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katıldığı açılış töreniyle hayata geçirildi. Atölye kapsamında eğitim alan korunmaya muhtaç çocukların, mesleki becerilerini geliştirerek 18 yaşına geldiklerinde istihdam garantisi sağlayacağı ifade edilirken Bakan Göktaş, tekstil atölyelerini gezerek yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

"İSTİHDAM GARANTİLİ BİR SÜREÇ"

Açılış töreninin ardından konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün Bir Meslek Bir Gelecek atölyemizin ikincisinin açılışını yapıyoruz Beylikdüzü'nde. Devlet koruması altındaki çocuklarımıza mesleki becerileri kazandırmak adına çok kıymetli bir çalışma. Buradan çıkan çocuklarımız 10 aylık bir eğitimden geçiyor. Bununla beraber özellikle istihdam odaklı bir anlayışla aslında bir hareket var. Buradan çıkan çocuklarımız 18 yaşına geldiklerinde istihdam garantili bir süreçten geçiyorlar" dedi.

"HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM SÜRECİ"

Bakan Göktaş konuşmasının devamında, "Az önce kendileriyle görüştük, gerçekten süreçten oldukça memnunlar. 2 yıl önce Gastronomi Mutfağı'nı Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitemize açmıştık. Orada da mutfak becerilerini geliştirmek isteyen ve gastronomi alanında kendini geliştirmek isteyen çocuklarımıza yönelik kıymetli bir projeyi başlamıştık. Orada 150 çocuğumuzu özellikle bu süreçten geçirdik. Burada ikinci etap olarak da Beylikdüzü Çocuk Evi Sitemizde 'Bir Meslek Bir Gelecek' projesi kapsamında özellikle el sanatlarında, terzilik alanında, tekstil alanında bir çalışma yürütülüyor ve tekstil alanında çocukların kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Çok sıkı bir eğitimden geçiyorlar; hem teorik hem pratik. Aynı zamanda da gelen bütün kumaşlar sıfır atık anlayışıyla burada onlara veriliyor ve çocuklar buradaki ürünlerini kendi hayal güçlerini de geliştirerek bir ürün ortaya çıkarıyorlar" diye konuştu.

"MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK ADINA ÇOK KIYMETLİ BİR PROJE"

Bakan Göktaş, "Devlet koruması altındaki çocuklarımıza her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz. Onların öz güvenli, geleceğe umutla bakabilecek çocuklar olabilmesi için mesleki becerilerini geliştirmek adına da çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesi. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah buradan çıkan çocuklarımız özellikle öz güvenli, geleceğe umutla bakan ve 'İleride ben de yapabilirim' diyebilecek çocuklar olarak yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.