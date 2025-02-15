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Koruma altındaki dağ keçilerini avladı! Rekor ceza kesildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde koruma altındaki 3 dağ keçisini avlayan kişiye 1 milyon 961 bin lira ceza uygulandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 19:04 - Güncelleme:
Koruma altındaki dağ keçilerini avladı! Rekor ceza kesildi
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Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçuna yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüpheli M.N'nin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

Aramada bir dürbünlü uzun namlulu tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 97 mermi, 2 tüfek dürbünü, 25 mavzer fişeği, 2 mesafe dürbünü, 2 telsiz, 3 koruma altındaki dağ keçisi derisi ve eti ile bu etlerden yapılmış sucuklar ele geçirildi.

1 MİLYON 961 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Şüpheliye Doğa Koruma ve Milli Parklar Bozyazı Şubesi ekiplerince 1 milyon 961 bin lira para cezası kesildi.

Gözaltına alınan M.N. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan tutuklandı.

Bu arada, ele geçirilen et ve sucuklar ilgili kurumlarca imha edildi.

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