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Korunma altındaki çocuklar için güçlü adım: 12 ilde yeni bakım modeli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden ya da tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen ‘Güçlendirici Bakım Modeli', 12 ildeki kuruluşlarda uygulanacak.

İHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Korunma altındaki çocuklar için güçlü adım: 12 ilde yeni bakım modeli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca suça sürüklenen ve madde bağımlılığı tedavisi devam eden veya tamamlanan çocuklara yönelik geliştirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli', Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Güçlendirici Bakım Merkezlerinin (GBM) hedef grubunda yer alan çocukların psikiyatrik tedavi, psikoterapi ve psikososyal destek süreçlerini tek bir merkezde toplayarak, çocuğun farklı kurumlara götürülmesine gerek kalmadan multidisipliner bir müdahale gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

12 İLDEKİ 15 İHTİSASLAŞTIRILMIŞ ÇOCUK EVLERİ SİTESİ'NDE UYGULANACAK

Hayata geçirilen 'Güçlendirici Bakım Modeli' ile ebeveyn sorumluluğunu yerine getiremeyen ailelerin veya olumsuz yaşam şartları sebebiyle ailelerine teslim edilemeyen koruma altına alınmış çocukların yoğun bir programla güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni bir müdahale programı olarak hayata geçirilen Güçlendirici Bakım Modeli, 12 ilde bulunan 15 ihtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde uygulanacak. Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Kocaeli illerinde başlayacak modelle ihtisaslaştırılmış çocuk kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklara travmaya duyarlı iyileştirici bir ortam sağlanarak, yoğun bir destek sunulacak.

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