Köşeye sıkıştıracak itiraf: Demirtaş sınırda açıklama yaparken yanındaydı

30 Eylül 2014'te o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş, beraberindeki milletvekili ve belediye başkanlarıyla, Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek IŞİD ile PKK/YPG arasında çatışmaların sürdüğü Suriye'nin Kobani kentine gittikten sonra Mürşitpınar Sınır Kapısında açıklama yapmıştı. 6 Ekim 2014'te HDP'de açıklama yaparak, "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi. Demirtaş halka 'sokağa çıkın' çağrısında bulunarak, "Halkımızı hemen şimdi sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6-8 Ekim 2014'te gerçekleşen ve Kobani olayları olarak bilinen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 27'si tutuklu 108 sanık hakkında iddianame hazırlandı. 108 sanığın Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması sırasında Demirtaş bir şok daha yaşadı.

14 YIL ÖRGÜTTE KALDI DURAN KALKAN'IN ÖZEL KALEMİYDİ

14 yıl PKK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt elebaşlarından Duran Kalkan'ın özel kalemliğini yapan aynı zamanda da 7 kişilik oluşan Bilim Aydınlanma Komitesi üyesi olan Kerem Gökalp, PKK'dan kaçarak teslim oldu. Örgüt üyesi, Kobani soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra Kobani davasında tanık olarak dinlendi.

Sabah'ın haberine göre, Kerem Gökalp, duruşmada önemli bilgiler aktarırken HDP'li Selahattin Demirtaş'ı bir kez daha köşeye sıkıştırdı. PKK terör örgütü üyesi 3 kişinin örgütün ZAP alanında faaliyet gösterirken yanına geldiğini, orada PKK'nın Türkiye sözcüsü Kamuran Yüksek'in de bulunduğu, Yüksek'in alelacele Zap alanındaki Zindan konferansından çıkarılarak Selahattin Demirtaş'ın yanına gönderildiğini söyledi.

DEMİRTAŞ SINIRDA AÇIKLAMA YAPARKEN YANINDAYDI

Tanık PKK terör örgütü üyesi Kerem Gökalp, Selahattin Demirtaş'ın 30 Eylül 2014'te Kobani olayları başlamadan önce Mürşitpınar sınır kapısında açıklama yaparken yanında olan Kamuran Yüksek'in PKK'nın Kobani olaylarını talimatını kendisine ileten isimlerden olduğunu söyledi. Bunun karşılığında şok yaşayan Demirtaş, sorduğu sorulara da cevabını alınca "Tamam, anladım, çok teşekkür ediyorum Kerem Bey" gibi yanıtlar verdi.

DURAN KALKAN GARA'YA GEÇİP KOBANİ OLAYLARINI YÖNETTİ

Kerem Gökalp, duruşmada Selahattin Demirtaş'ın yüzüne Kandil'de Zap'ta ve Gara'da yaşananları da vurdu. Tanık PKK üyesi, "Duran Kalkan Zap'taki Zindan konferansından sonra, sizin yaptığınız çağrının ardından kısa bir süre sonra, belki bir gün belki bir gece esnasında Zap alanından direk Gara alanına geçiyor. Serhildan komitesini yanına çağırıyor. Gençlik komitesini o zaman Komalen Ciwan'ın sorumlusu Hivda adında bir kadındı.

Bunları yanına çağırıyor. Orada sizin yaptığınız çağrı sonrasında oluşabilecek toplumsal hareketliliği koordine edebilmek için Duran Kalkan'ın öncülüğünde ve sorumluluğunda yaklaşık bir haftaya yakın çalışma yürütülüyor. Ta ki Kobani olaylarından sonra yapılan çağrıdan sonra yaşananlar, Yani 6-8 Ekim olarak yaşanan süreçte, sizin de belki çok iyi bildiğiniz şekilde olayları durduran Hatip Dicle açıklamasına kadar" dedi. Selahattin Demirtaş ise Kamuran Yüksek'in zindan toplantısı için ne kadar orada kaldığını sordu. Tanığın bu süreyi tam bilmediğini belirtmesi üzerine Demirtaş "Anladım, Kerem Bey" diye cevap verebildi.

O İSİM KIRMIZI LİSTEDE ARANIYOR

Demirtaş'a Kandil talimatlarını getirdiği belirtilen Demokratik Bölgeler Partisi eski eş genel başkanlığı yapan Kamuran Yüksek, Mayıs 2021'den bu yana PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden İçişleri Bakanlığı'nın "En Çok Aranan Teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde aranıyor. Kamuran Yüksek'in yakalanmasına yardım edecek kişi veya kişilere 10 milyon liraya kadar para ödülü bulunuyor.

31 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014'te yapılan açıklamanın ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Ayn-el Arab (Kobani) bahanesiyle 35 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarında Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve 3 arkadaşının da aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti. 2 polisin şehit olduğu olaylarda 139 polis ile 221 vatandaş da yaralandı.