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Kosova’da gündem 'ayı'

Kosova’da geçtiğimiz ay bir ayının 28 koyun ve kuzuyu telef etmesinin ardından, ayının her geçen gün şehre yakın mesafelerdeki insanların yaşam alanlarında görülmesiyle birlikte, Kosova’da ayının öldürülüp, öldürülmemesi gündem oldu.

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Kosova’nın güney bölgesindeki Prizren Belediyesine bağlı Pousko köyündeki bir çiftçinin ahırına geçtiğimiz ay giren aç ayı, ahırda bulunan 28 koyun ve kuzuyu telef etmişti. Ayının acıktığında köye girmesiyle birlikte köy sakinleri evlerinden dışarı çıkamaz olmuştu. Ayının son günlerde Prizren şehrini ikiye bölen Akdere nehrinde su içerken vatandaşlar tarafından görüntülerinin çekilmesi ardından, Kosova Orman Genel Müdürlüğü ayının vurulacağını açıklandı. Orman Genel Müdürlüğünün bu açıklaması ardından Prizren Belediyesi Başkanı Mütahir Haskuka, ayının vurulmasına kesinlikle karşı çıktığını ve kararın geri alınmasını istedi.
 
Orman Genel Müdürlüğünün bu kararına karşı bir açıklama da Kosova Çevre ve Alan Planlama Bakanlığından geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın yanlış olduğu ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Hayvan hakları savunucuları da sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı. Kosova’da gündemin başında yer alan ayının öldürülme kararına vatandaşlar tepki gösterdi. DHA'ya konuşan Kosovalı vatandaşlar, ayının öldürülmesine karşı çıktıklarını, uyuşturulup hayvanat bahçesi veyahut kendi yaşam alanlarına bırakılmalarını istiyorlar.

Kosova’da gündem ´ayı´

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