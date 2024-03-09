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  • Köstebek-2 operasyonunda yakalanan MOSSAD casuslarının ifadeleri ortaya çıktı
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Köstebek-2 operasyonunda yakalanan MOSSAD casuslarının ifadeleri ortaya çıktı

MOSSAD'a bilgi satan şüphelilere yönelik 'Köstebek-2' operasyonunda yakalanan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk ve ekibindeki casusların ifadeleri ortaya çıktı.

DHA9 Mart 2024 Cumartesi 19:48 - Güncelleme:
Köstebek-2 operasyonunda yakalanan MOSSAD casuslarının ifadeleri ortaya çıktı
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MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak düzenlediği 'Köstebek-2' operasyonunda, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a satan, aralarında TV'lerde sabah programlarına katılan eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Dün polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

7 şüphelinin ifadeleri de ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, 'Victoria' kodlu MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti. Ayerk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD'a ilettiğini kabul etti. Ayberk'in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, 'Victoria' kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, 'Victoria'dan sonra aynı ekipte yer alan 'Andrea', 'Robert' ve 'Marc' kodlu MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü bilgileri yer aldı.

Ayrıca Ayberk'in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu. Şüpheliler, kişi ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerin videolarını çektiklerini kabul etti. Ekipteki isimler, Ayberk'in maddi durumunun 2019'dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.

  • Milli İstihbarat Teşkilatı
  • mossad

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