Kotil, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a TUSAŞ projelerini anlattı

AA 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:50 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 17:05

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kotil, Malezya'ya yaptığı ziyarette, şirketin yürüttüğü havacılık projelerinin iki ülkenin sahip olduğu kabiliyetlerle daha da geliştirilmesi için bir dizi temasta bulundu.

Bu kapsamda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile de bir araya gelen Kotil, Hürjet, Atak, Gökbey maketleri eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Kotil, Abdullah Şah'a projeler kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi.

TUSAŞ, yurt dışındaki ofislerine kısa süre önce Malezya ile bir yenisini ekledi. Kotil'in ziyareti kapsamında, Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan şirket, bu ülkeyle savunma ve havacılık sanayisi alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı.

Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek yeni ofiste görev alacak mühendislerin, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına kadar birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kotil'in Malezya ziyareti kapsamında ayrıca Hürjet ile ilgili CTRM ve TUSAŞ arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ, Malezya'nın açtığı 18 uçaklık ihaleye Hürjet ile teklif vermişti.