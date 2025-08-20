İSTANBUL 28°C / 18°C
  • Güncel
  • Kötü koku ihbarıyla gidilen evden kadın cesedi çıktı
Güncel

Kötü koku ihbarıyla gidilen evden kadın cesedi çıktı

Esenyurt'ta yaşayan Azerbaycan uyruklu kadının cesedi evden gelen kötü koku ihbarı üzerine bulundu.

IHA20 Ağustos 2025 Çarşamba 09:26
Kötü koku ihbarıyla gidilen evden kadın cesedi çıktı
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde komşuların evden gelen kötü koku nedeniyle, ihbarda bulunması üzerine Azerbaycan uyruklu 58 yaşındaki Olga Aydın isimli kadın, ikamet ettiği evde ölü bulundu.

Günlerce evde kaldığı belirtilen cesedin çürüdüğü öğrenildi. Kadının hasta bakıcı olarak çalıştığı ve alkol problemi olduğu iddia edildi.

Yapılan incelemenin ardından Aydın'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülerek, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacak.

Savcılık Olga Aydın'ın ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

