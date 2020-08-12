İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2020 Çarşamba / 22 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3289
  • EURO
    8,6061
  • ALTIN
    455.51
  • BIST100
    1102.93
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kötü koku üzerine komşuları ihbar etti! Balkondan eve giren polis, cesetle karşılaştı
Güncel

Kötü koku üzerine komşuları ihbar etti! Balkondan eve giren polis, cesetle karşılaştı

Antalya'da yalnız yaşayan KOAH hastası Tevfik Yılmaz'ın (51) evinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları, polisi aradı. İtfaiye merdiveniyle balkondan eve giren polis, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:24 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:24
ABONE OL

Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan, KOAH hastası olan ve makinelere bağlı yaşayan Tevfik Yılmaz'ı bir süredir göremeyen komşuları, evinden de kötü koku gelmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbarın ardından eve gelen polis ekipleri, kapıyı uzun süre çaldı; ancak açan olmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri, adrese gelen itfaiye ekiplerinin merdiveniyle 2'nci katta bulunan evin balkonuna çıktı. Buradan eve giren polis ve sağlık ekipleri, Yılmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü değerlendirilen Tevfik Yılmaz'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.