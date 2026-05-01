  • Kötülüğe meydan okuyorlar! Türk aktivist Sumud'dan 24'e anlattı: Daha güçlü haldeyiz
24 TV canlı yayınına bağlanan Türk aktivist Mehmet Yasir Cebeci, 'Kötülük ittifakı genişliyor. İyilik ne zaman tek ses tek vücut olacak' diyerek dünyaya çağrıda bulundu. Öte yandan 24 TV muhabiri Deniz Zeybek, Marmaris'ten 15 teknenin Gazze yolu için son hazırlıklarını yaptıkları bilgisini verdi.

KÜBRA ŞENAL1 Mayıs 2026 Cuma 23:34 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 18'i Türk olmak üzere 59 Sumud Filosu aktivisti İstanbul'a getirildi.

Gazze'ye devam eden teknelerden Türk aktivist Mehmet Yasir Cebeci, 24 TV'ye bağlanarak son durumu izleyiciyle paylaştı.

"İSRAİL'İN HUNHARCA SALDIRISI BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİ"

Cebeci, "İsrail'in yaptığı hunharca saldırı bizi alıkoymadı, daha da güçlü hâle getirdi. Diğer gemilerimizle birlikte toplam 36 gemiyle Girit açıklarında şu anda demir attık; birlikte hareket ediyoruz." dedi.

15 TEKNE MARMARİS'TEN YOLA ÇIKIYOR

Öte yandan 24 TV muhabiri Deniz Zeybek, "Küresel Sumud Filosu siyonistler tarafından engellenmeye çalışılsa da Gazze'nin özgürlüğünü savunanlar bu filoya destek olmaya devam ediyor. Öyle ki 15 tekne daha yola çıkmak için Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyor" dedi.

