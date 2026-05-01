İşgalci İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 18'i Türk olmak üzere 59 Sumud Filosu aktivisti İstanbul'a getirildi.
Gazze'ye devam eden teknelerden Türk aktivist Mehmet Yasir Cebeci, 24 TV'ye bağlanarak son durumu izleyiciyle paylaştı.
"İSRAİL'İN HUNHARCA SALDIRISI BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİ"
Türk Aktivist Mehmet Yasir Cebeci: İsrail'in yaptığı hunharca saldırı bizi alıkoymadı, daha da güçlü hâle getirdi. Diğer gemilerimizle birlikte toplam 36 gemiyle Girit açıklarında şu anda demir attık; birlikte hareket ediyoruz. pic.twitter.com/JjvCPdkPCT
Cebeci, "İsrail'in yaptığı hunharca saldırı bizi alıkoymadı, daha da güçlü hâle getirdi. Diğer gemilerimizle birlikte toplam 36 gemiyle Girit açıklarında şu anda demir attık; birlikte hareket ediyoruz." dedi.
��Küresel Sumud Filosu siyonistler tarafından engellenmeye çalışılsa da Gazze'nin özgürlüğünü savunanlar bu filoya destek olmaya devam ediyor. Öyle ki 15 tekne daha yola çıkmak için Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyor.— 24 TV (@yirmidorttv) May 1, 2026
15 TEKNE MARMARİS'TEN YOLA ÇIKIYOR
Öte yandan 24 TV muhabiri Deniz Zeybek, "Küresel Sumud Filosu siyonistler tarafından engellenmeye çalışılsa da Gazze'nin özgürlüğünü savunanlar bu filoya destek olmaya devam ediyor. Öyle ki 15 tekne daha yola çıkmak için Marmaris'te son hazırlıklarını yapıyor" dedi.