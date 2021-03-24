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Kovid-19 hastası pazarcı tezgah başında yakalandı

Samsun'da koronavirüs testi pozitif olan E.A. (48) pazarda sebze meyve tezgahının başında satış yaparken yakalandı. Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

DHA24 Mart 2021 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 17:11
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Çarşamba Belediyesi'nde görevli zabıta memurları Doğuyaka Kapalı Pazar'ında denetim yapmaya başladı. E.A.'nın sebze meyve satışı yaptığı tezgahı denetleyen ekipler, pazarcının Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sordu.

E.A., telefonunun yanında olmadığını söyleyerek HES kodunu vermek istemedi. Kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorguda, kızının koronavirüs olması sebebiyle E.A.'nın da temaslı olarak karantina da olması gerektiği anlaşıldı.

Yapılan detaylı sorgulamada ise E.A.'nın da PCR testinin pozitif olduğu öğrenildi.

Zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanan E.A., Samsun il merkezinde karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi.

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