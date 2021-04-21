İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2021 Çarşamba / 9 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1808
  • EURO
    9,8469
  • ALTIN
    469.137
  • BIST100
    1343.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19 olmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat karantinaya alındı
Güncel

Kovid-19 olmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat karantinaya alındı

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkmasına rağmen bürosunda çalışırken yakalanan avukat, karantinaya alındı.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:22
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, avukat A.P'nin test sonucunun pozitif olmasına rağmen Ovacık Mahallesi'ndeki bürosunda çalıştığı ihbarı üzerine polis ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri harekete geçti.

Avukatın ofisine giden ekipler, kapının arkasında saklanan A.P'yi yakaladı.

HES kodu sorgusunda PCR testinin pozitif olduğu tespit edilen avukata karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira ceza yazıldı.

A.P, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.