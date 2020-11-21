Kovid-19 polikliniği hemşiresinden gençlere uyarı: Bana bir şey olmaz deneyin

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:59 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 11:59

Enfeksiyon Kontrol Komitesi sorumlu hemşiresi Türkmen, AA muhabirine, Kovid-19'un önüne geçilmesi için kurallara uyulması gerektiğini, bu süreçte sadece sağlıkçılara değil vatandaşlara da büyük görevler düştüğünü söyledi.

Her yaştan insanın bu hastalığa yakalanabildiğini dile getiren Türkmen, "Ben iyiyim, gencim, bana bir şey olmaz gibi yanlış düşüncelere kapılmamak gerekiyor. Bir gün serviste yatıp diğer gün yoğun bakımda gördüğüm, daha sonra da kaybettiğimiz genç hastalarımız oldu. Nefes almak istiyorum dediklerinde onlara 'nefes' olmaya çalıştık." diye konuştu.

Hastalara psikolojik destek de verdiklerini, Kovid-19 nedeniyle kayıp yaşandığında üzüldüklerini anlatan Türkmen, "Sadece bu hastalığı yaşayıp atlatanların değil, herkesin dikkat etmesi gerekir. Başta bu hastalığı tanımıyorduk ama şimdi herkes tanıyor ve nasıl engelleyebileceğimizi de biliyoruz. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarına destek vermesi gerektiğini belirten Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 4 kız kardeşiz ve hepimiz hemşireyiz. Bu sürecin başından beri görev aldık. Hala da almaya devam ediyoruz. Annem ve babam kronik hasta. Aynı şehirde yaşıyoruz. Aylardır onların yanına gidip aynı masada yemek yemiyorum. Kapıdan ihtiyaçlarını karşılıyorum. Oğlum başka şehirde, onu ziyarete gidemiyorum. Gidip onu riske atmaktan ve orada hastalanıp burada görevimi yapamamaktan korkuyorum. Herkes sağlık gönüllüsü olmalı. Bu savaşı hep beraber kazanacağız. Tek başımıza yapacağımız bir durum değil. Annem süreçte her gün arayıp bizden tedbirlere uymamızı istiyordu. Ağlıyordu her gün. Bizler bu süreçte duygusal anlar yaşadık. Onlar üzüldükçe biz daha çok üzüldük. Halkımızdan destek istiyoruz."

- "SOSYAL YAŞAMIN BİRAZ KISITLANMASI GEREKİYOR"

Kovid-19 Polikliniği sorumlu hemşiresi Elif Karadeniz de sağlıkçıların büyük fedakarlık göstererek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Sürecin başlangıcından bu yana izole yaşamlarına devam ettiklerini anlatan Karadeniz, vatandaşlarda "Bana bulaşmaz." algısı oluşmaması gerektiğini vurguladı.

Salgının başlangıcından bu yana tüm tedbirlere uyduklarını ve vatandaşlardan da bunu beklediklerini ifade eden Karadeniz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızla izole bir durumda yaşıyoruz. Ailelerimizle görüşemiyoruz. Çok yakın arkadaşlarımız ve dostlarımızla görüşmeyi kestik. Hastanede ve özel yaşantımızda bu kadar dikkat ederken sokağa çıktığımızda bazı insanların maske takmadığını, misafirlik yaptıklarını görüyoruz. İnsanlar böyle rahat davrandığında kendisini koruyan insanlara da zarar vermiş oluyor. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Sosyal yaşamın biraz kısıtlanması gerekiyor. Bu bizim ve onlar için süreci kolaylaştıracaktır. Oğluma sarılmayı ve öpmeyi çok özledim. Vatandaşlarımız maske takmayı ihmal etmemeli ve hijyene önem göstermeli. Olabildiğince evlerinde kalsınlar. 'Ben sadece komşuma gidiyorum.' diyenler var. Komşudan da bulaşabilir. Zorunlu haller dışında ziyaretlerin yapılmaması gerekiyor."