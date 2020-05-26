Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan 84 Türk vatan yolunda

AA 26 Mayıs 2020 Salı 19:30 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 19:30

Türkiye'nin Bogota ve Lima Büyükelçiliklerinden edinilen bilgiye göre, Kolombiya'dan 37, Peru'dan 47 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) açtığı özel uçuşla yurda dönmek üzere yola çıktı.

Bogota, Lima, Frankfurt, İstanbul rotasını izleyecek tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi de ülkesine dönme fırsatı elde etti.

Belçika'nın Bogota Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine ve THY'ye teşekkür etti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan sınır kapatma ve uçuş durdurma önlemleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşlara yönelik başlatılan tahliye uçuşlarıyla Güney Amerika'da daha önce Şili ve Arjantin'deki vatandaşlar yurda getirilmişti.