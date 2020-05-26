İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7406
  • EURO
    7,3945
  • ALTIN
    371.409
  • BIST100
    103024
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan 84 Türk vatan yolunda
Güncel

Kovid-19 salgını nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan 84 Türk vatan yolunda

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle Kolombiya ve Peru'da kalan Türkler yurda dönüyor.

AA26 Mayıs 2020 Salı 19:30 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 19:30
ABONE OL

Türkiye'nin Bogota ve Lima Büyükelçiliklerinden edinilen bilgiye göre, Kolombiya'dan 37, Peru'dan 47 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) açtığı özel uçuşla yurda dönmek üzere yola çıktı.

Bogota, Lima, Frankfurt, İstanbul rotasını izleyecek tahliye uçuşuyla Türk vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda yabancı uyruklu kişi de ülkesine dönme fırsatı elde etti.

Belçika'nın Bogota Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliğine ve THY'ye teşekkür etti.

Kovid-19 salgınına karşı alınan sınır kapatma ve uçuş durdurma önlemleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşlara yönelik başlatılan tahliye uçuşlarıyla Güney Amerika'da daha önce Şili ve Arjantin'deki vatandaşlar yurda getirilmişti.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern canlı yayında depreme yakalandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.