İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4943
  • EURO
    7,1354
  • ALTIN
    312.069
  • BIST100
    84938.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok işletme kepenk açmadı
Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında birçok işletme kepenk açmadı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca çok sayıda işletme açılmadı.

AA17 Mart 2020 Salı 14:47 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 15:14
ABONE OL

İçişleri Bakanlığının, vatandaşların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle bazı işletmelerin faaliyetlerini geçici süreyle durdurmasının ardından, kentteki birçok işletme kepenklerini kapattı.

Şehirde her zaman yoğunluğun yaşandığı İstiklal ve Bağdat caddeleri, Beşiktaş ve Taksim meydanları ile parkların da diğer günlere göre tenha olduğu, bazı vatandaşların dışarıda maske ile dolaştığı görüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvayın vatmanının da yeni tip koronavirüs önlemi olarak maske ve eldiven takması dikkati çekti.

İstiklal Caddesi'deki işletme sahiplerinden Serkan Mehmetoğlu, dükkanının alınan karar doğrultusunda kapalı olduğunu belirterek, turistlerin de gelmemesiyle ekonomik olarak zarar ettiklerini söyledi.

İşletmesinin kirasının 50 bin lira olduğunu ve 10-15 personel çalıştırdığını ifade eden Mehmetoğlu, çalışanların bile günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiklerini anlattı.

Bu arada, Üsküdar Sahili'ndeki bazı işletmeler bina girişlerine "Yasa gereği kapalıyız." yazısı asarken, Moda'daki çay bahçelerinin de sakin olduğu gözlendi.

Diyarbakır Diyar-ı Huzur oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı
BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

BAE'nin gönderdiği konteynerin içinden askeri ekipmanlar çıktı

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi
Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Yerli 'tank katilleri' ordumuza teslim edildi

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla
Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Bu kan grubuna sahip olanlarda koronavirüse yakalanma riski daha fazla

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı

Türk şirketi, Çinli ilaç devi ile koronavirüs aşısı için anlaştı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.