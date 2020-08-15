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Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranan muhtarlara soruşturma

Sivas'ta 2 muhtara Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandığı için haklarında soruşturma başlatıldı.

AA15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:18 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 18:18
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 Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edilen 2 muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Yıldızeli ve Suşehri ilçelerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca toplum sağlığını korumak ve sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınan tedbir kararlarına aykırı davrandığı tespit edilen 2 köy muhtarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, düğün salonlarında maske, mesafe, hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, gelen misafirlerin ateş ölçümü, masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirlerin, İl Salgın Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak kontrol edildiği de belirtildi.

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