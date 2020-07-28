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Kovid-19 testi için geldiği hastaneden kocasıyla beraber firar etti

Adana'da bir kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen eşini firar ettirdi. Ekipler hükümlünün kocası ve hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

AA28 Temmuz 2020 Salı 13:49 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:50
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İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Songül B. (31), Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi.

Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçtı.

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi firari hükümlü ve kocasını yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda fark etti.

Sürücünün "Dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Araç, bir süre sonra Kışla Mahallesi 4355 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, bölgedeki ağaçlık alanda ve yollarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak çifti aradı.

Firari hükümlü kadın ve kocasının yakalanması için bölgedeki araştırmalar sürüyor.

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