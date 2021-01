Kovid-19 vaka sayısı 101 milyon 441 bini aştı

DHA 28 Ocak 2021 Perşembe 09:38 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 09:39

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 26 milyon 166 bin 201 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 439 bin 517’ye ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 533 kişinin hayatını kaybettiği Kanada’da toplam 761 bin 227 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 17 bin 944 vakanın tespit edildiği Meksika’da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 806 bin 849’a çıktı. Ülkede toplam 153 bin 639 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AMERİKA’DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 9 milyon 485 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 220 bin 237’ye ulaştığı bildirildi. Arjantin’de şu ana kadar 1 milyon 896 bin 53 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 47 bin 435 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya’da toplamda 52 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 55 bin 305 vaka tespit edildiği açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 456 olarak rapor edildi. İtalya’da şu ana kadar 2 milyon 501 bin 147 vakanın tespit edildiği, 86 bin 889 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere’de vaka sayısının 3 milyon 715 bin 54’e yükseldiği, can kaybının ise 101 bin 887’ye çıktığı açıklandı. Almanya’da 2 milyon 179 bin 679 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 55 bin 358’e çıktığı duyuruldu. Toplamda 660 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya’da ise şu ana kadar 43 bin 616 vaka tespit edildi. Danimarka’da şu ana kadar 196 bin 540 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede 2 bin 50 can kaybı raporlandı.

ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Güney Kore’de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 386 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 76 bin 926 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 5 bin 252 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da ise şu ana kadar 371 bin 680 vaka raporlandı. İran’da can kaybı 57 bin 651’e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 392 bin 314’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 616 bin 259 olarak raporlanırken, can kaybı ise 13 bin 18 olarak açıklandı. Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 533 bin 444’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 72 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 28 bin 855 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 1 milyon 24 bin 298 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hindistan’da ise şu ana kadar 10 milyon 702 bin 31 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 153 bin 885 can kaybı olduğu bildirildi.