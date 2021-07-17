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Kovid-19 vakalarının sayısı 190 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının sayısı 190 milyonu aştı. 12 milyon 741 bin 328 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

AA17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:09 - Güncelleme: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:09
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapında salgında tespit edilen vaka sayısı 190 milyon 416 bin 752'ye yükseldi.

ABD, 34 milyon 929 bin 856 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Vaka sayısında bu ülkeyi 31 milyon 64 bin 908 ile Hindistan, 19 milyon 308 bin 109 ile Brezilya, 5 milyon 933 bin 115 ile Rusya, 5 milyon 844 bin 249 ile Fransa, 5 milyon 514 bin 373 ile Türkiye, 5 milyon 332 bin 371 ile İngiltere, 4 milyon 737 bin 213 ile Arjantin, 4 milyon 601 bin 335 ile Kolombiya ve 4 milyon 281 bin 214 ile İtalya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 4 milyon 94 bin 321 kişi hayatını kaybetti, iyileşen hasta sayısı 173 milyon 581 bin 103 kişiye ulaştı.

12 milyon 741 bin 328 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

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