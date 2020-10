Kovid-19'da son durum: Dünya genelinde can kaybı 1 milyon 149 bini aştı

DHA 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:47 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 09:48

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 746 bin 953 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 229 bin 284’e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 355 bin 650 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 156 bin 528’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak altıncı sırada bulunan Arjantin’de toplam vaka sayısı 1 milyon 69 bin 368 yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 338 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Kolombiya’da toplam vaka sayısı 998 bin 942’ye ulaşırken can kaybı ise 29 bin 802 olarak açıklandı.

AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 1 milyon 110 bin 372, virüs kaynaklı ölü sayısı 34 bin 752 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 41 bin 75’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 34 bin508’e yükseldiği aktarıldı.