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  • Kovid-19'u atlatan 104 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak taburcu edildi
Güncel

Kovid-19'u atlatan 104 yaşındaki kadın sağlığına kavuşarak taburcu edildi

Adıyaman'da koronavirüs tanısı konularak hastaneye kaldırılan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, 19 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorlar vatandaşlara 'maske, sosyal mesafe ve hijyen' hatırlatmasını yineledi.

DHA21 Eylül 2020 Pazartesi 14:45 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 14:45
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İlçede yaşayan Beyaz Kaplan'a 2 Ekim günü rahatsızlanınca götürüldüğü Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın hastanede tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kaplan, 19 günlük tedavinin ardından dün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hastane Başhekimi Selim Kuşağlı, "Beyaz Kaplan hanımı tedavisinin ardından taburcu ediyoruz. Bizler yöneticisinden doktoruna, hemşiresinden sağlık memuruna, tıbbi sekreterinden temizlik personeline kadar özveri ile sizlerin sağlığı için görevimizin başındayız. Sizler de maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bizlere lütfen yardımcı olun” dedi.

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