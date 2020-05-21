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  • Kovid-19'u yenen kadın 23 gün sonra 3.5 yaşındaki kızıyla kucaklaştı
Güncel

Kovid-19'u yenen kadın 23 gün sonra 3.5 yaşındaki kızıyla kucaklaştı

Adapazarı'nda, 23 günlük tedaviyle koronavirüsü yenip, hastaneden taburcu olan Emine Tekoğlu, 3,5 yaşındaki kızıyla evinin önünde kucaklaştı. Anne-kızının özlem giderdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA21 Mayıs 2020 Perşembe 16:30 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 16:30
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Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı KYK yurdunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Emine Tekoğlu'na yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Tekoğlu, 23 günde sağlığına kavuştu.

Emine Tekoğlu, hastaneden taburcu olurken, 3,5 yaşındaki kızı Masal Mina da en güzel kıyafetini giyip, evlerinin önünde annesini bekledi. Anne ve kızı, evlerinin önünde birbirlerine kavuştu. Özlemle birbirlerine sarıldıkları anlar ise, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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