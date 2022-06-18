Kovid-19'un yan etkilerine bir yenisi eklendi: Beyin sisi

Pandemi biterken yeni bir kronik hastalığın ortaya çıktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda 'beyin sisi' dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz" dedi.

Korona virüs döneminde binlerce hasta bakan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, 'post Kovid' adını verdikleri dönemde hastalarda önemli iki tane problemin ortaya çıktığını söyledi. Korona geçiren kişilerde ortaya çıkan problemlerden söz eden Prof. Dr. Özkaya, "Bu yaz pandemiyi bitirebiliriz demiştik. Halkımızın duyarlılığı sayesinde neredeyse sona geldik. Artık polikliniklerde ciddi akciğer tutulumu olan hastaları görmüyoruz. Korona artık normal grip virüsü gibi insanlar arasında devam ediyor. Geçmişte o dalga dalga gelen vakalar bittiği için acil durumunda dikkat eder duruma geldik. Geriye dönüp baktığımızda nasıl bir savaşın içinde olduğumuz daha iyi anladık. Bu dalga dalga gelen vakaların bitiminde sonra Kovid atlatan insanlara odaklandık. 'Post Kovid' dediğimiz dönemi değerlendiriyoruz. Hastalarda ciddi anlamda iki tane problemin olduğunu görüyoruz. Pandemi sonrası stres bozukluğu ortaya çıktı. İnsanların içlerinde hala bir şey olacak korkusu var. Kötü bir haber alacak, başlarına kötü bir olay gelecek korkusu var. Kronik yorgunluk hali var. Hem psikolojik hem de mekanik etkilenme var. İnsanların özellikle elleri, kolları kalkmıyor. Bunun yanında 'beyin sisi' dediğimiz bir unutkanlık hali de ortaya çıktı. Özellikle dış dünyayı hatırlayamama, fazla algılayamama gibi bazı kronik problemler ortaya çıktı. Pandemi sonrası artık toplumda nasıl şeker hastalığı, yüksek tansiyon, astım, KOAH gibi kronik hastalıklar varken pandemiyle birlikte yeni kronik hastalığımız var" diye konuştu.

"KİŞİLERDE CİDDİ BİR STRES ORTAYA ÇIKTI"

Post Kovid sonrası ortaya çıkan problemlerin kişilerde ciddi anlamda iş gücü kaybı yaptığını ifade eden Özkaya, "Pandemi sonrası sadece mekanik olarak nefes darlığı çekmekten öte insanlarda beyin sisi dediğimiz bazı kelimeleri hatırlayamama, unutkanlık, sinirlilik, başladığı işi bitirememe, konsantrasyon güçlüğü ve bazı uyku bozukluğu gibi rahatsızlıkların ortaya çıktığını görüyoruz. İnsanlar bu sorunlarla yaşamaya başladıkça bu sefer stresleri de artmaya başladı. Post pandemi stres bozukluğu dediğimiz sadece hastalığı geçirmekle değil bilişsel fonksiyonlarda kayıpların kişinin ciddi anlamda hayatını etkilediği için bunun da verdiği bir stres var. Bu da ciddi anlamda iş gücü kaybı yapıyor. İnsanlar günlük aktivitelerine konsantre olamıyorlar" dedi.