Köy evinde yangın faciası: Yaşlı kadın can verdi

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kayadüzü köyünde geç saatlerde 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi etkisi altına alan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Evde yaşayan Arda Öztürk dumanlardan kurtulurken, 92 yaşındaki ninesi Dudu Öztürk'ün cansız bedeni yanan evin içerisinde bulundu. Cenazesi yapılan inceleme sonrası hastane morguna götürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.