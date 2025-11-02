İSTANBUL 21°C / 13°C
Köy kahvehanesinde katliam: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 07:29 - Güncelleme:
Coburlar köyündeki bir kahvehaneye av tüfeğiyle gelen O.Ö. (32), henüz belirlenemeyen nedenle rastgele ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67), ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kasım Özcan ve Aydın Özbakış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan O.Ö. Çaycuma Adliyesi'ne giderek polise teslim oldu.

Jandarma, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğine el koydu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin sevk edildiği bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik tedbiri aldı.

Öte yandan, O.Ö'nün psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

