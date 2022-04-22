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Köy okullarındaki çocukların 23 Nisan coşkusuna jandarma eşlik etti

Bayburt'ta jandarma ekipleri, köy okulunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı. Çocuklar, jandarma bünyesinde görev yapan köpeğin gösterisini ilgiyle izledi.

AA22 Nisan 2022 Cuma 15:09 - Güncelleme:
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Timi, Çevre ve Doğa Koruma Timi ile Asayiş Timi'nde görevli ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında merkeze bağlı Nişantaşı köyündeki Nişantaşı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Ekipler, 23 Nisan coşkularına ortak oldukları çocuklara Türk bayrağı, boyama kitabı ve balon gibi çeşitli armağanlar verdiler, oyunlar oynadıkları öğrencilere jandarmanın görevlerini anlattılar.

Çocuklar, jandarma bünyesinde görev yapan köpeğin gösterisini ilgiyle izledi.

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