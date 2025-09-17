İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde belediye başkan yardımcısı, sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek maddi kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alındı.

17 Eylül 2025 Çarşamba 12:27
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Bazı belediye çalışanlarının Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ö.Ö'nün "imar yolsuzluğu" yaptığına dair CİMER'e yaptığı ihbarı değerlendiren Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Bu kapsamda, güvenlik güçlerince yapılan araştırma ve incelemelerde, şüphelinin çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenlediği, bu belgelerin sahiplerinden haksız maddi menfaat temin ettiği belirlenerek operasyon düzenlendi.

Zanlının belediyedeki odası ve ikametinde arama yapan jandarma ekipleri, çok sayıda evrak ile dijital materyale el koydu, Ö.Ö'yü gözaltına aldı.

