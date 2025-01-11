Köyde yangın! 3 ev ve 1 ahır zarar gördü

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Kurtdere köyünde Mehmet Şengül'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki iki eve ve ahıra sıçradı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Köylüler tarafından yanan evin altındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Olay yerine ulaşan Hisarcık Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Etibor İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Köye giden Hisarcık Kaymakamı Muhammet Samet Bahar ile Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, yangın söndürme çalışmalarını koordine etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu güçlükle söndürülen yangında, bir ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, yangının sıçradığı 2 evde de hasar oluştu.