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Köylü dertli: Köpeklerle başımız belada

Bolu'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan koyunlardan biri yaralandı. Sürü sahibi, “Hayvanlarımızı koruyamaz hale geldik” diyerek duruma tepki gösterdi.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 14:32 - Güncelleme:
Köylü dertli: Köpeklerle başımız belada
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Bolu'da başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Bir koyun yaralanırken, hayvan sahibi "Köpeklerle bizim başımız belada" dedi.

Olay, Dedeler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmak için köy dışındaki meraya götürmek isteyen Rahmi Tirik'in hayvanlarına çevrede bulunan başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırması sonrasında korkudan dağılan sürüde 1 koyun yaralandı. Yaralanan koyun veteriner hekim tarafından tedavi edilirken, koyun sahibi Rahmi Tirik, bölgede bulunan köpeklerin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi.

"KÖPEKLERLE BİZİM BAŞIMIZ BELADA"

Bölgede bulunan köpeklerin sahipleri tarafından bağlanması gerektiğini söyleyen koyun sahibi Rahmi Tirik, "Yolda köpekler yaralamış. Köpeklerle bizim başımız belada. Her yeri yara içinde hayvanın. Yaraları bayağı derin" dedi.

"6 KÖPEK SALDIRDI"

Köpeklerin saldırısını gördüğünü söyleyen başka bir vatandaş ise "6 köpek saldırdı. Bir tanesi tutmuş. Diğerleri de onun peşinden geliyordu. Yaraladılar" ifadelerini kullandı.

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