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Köylüler omuz omuza verdi, kurdukları müzeyle tarihlerini tanıtıyorlar

Bursa'da Sorgun köylüleri, kurdukları müzeyle köye gelenlere tarihlerini tanıtıyorlar. Müzeyi 5 yıl önce kurduklarını ifade eden Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, 'Müzemiz herkes açık. Ücretsiz bir şekilde isteyen herkes ziyaret edebilir. Biz burada tarihimizi anlatıyoruz. Gençlerimize dedelerinin nasıl yaşadığını öğretiyoruz. Buradaki eşyaları köylerdeki evlerden topladık, hepsi tarih kokuyor' dedi.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:23 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:23
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Keles ilçesi Sorgun köyü sakinleri köylerine müze kurdu. Köydeki her birey, atalarından, dedelerinden kalma antika eşyalar bağışladı. Yüz yıl önce köyde tarım, hayvancılık ve günlük hayatta kullanılan eşyalar müzede sergilenmeye başlandı. Sorgunlular köylerine ziyarete gelenlere müzeyi gezdirip yüz yıl önce atalarının kullandığı eşyaları tanıtıyorlar. Ayrıca müzeyle gelen gençlere dedelerinin hayatları hakkında bilgi aktarıyorlar. Ücretsiz olan müzeyi köye gelen herkes ziyaret edebiliyor.

Müzeyi 5 yıl önce kurduklarını ifade eden Sorgun Köyü Dernek Başkanı Muharrem Ulutaş, "Müzemiz herkes açık. Ücretsiz bir şekilde isteyen herkes ziyaret edebilir. Biz burada tarihimizi anlatıyoruz. Gençlerimize dedelerinin nasıl yaşadığını öğretiyoruz. Buradaki eşyaları köylerdeki evlerden topladık, hepsi tarih kokuyor" dedi.

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