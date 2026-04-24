Koynunda yılan beslemiş: İzmir'deki istismar davasında kan donduran detay

Çeşme'deki bir otelin kantinini işleten bir çiftin 10 yaşındaki kızı, annesine, aynı otelde çalışan M.Y'nin (48) kendisini taciz ettiğini söyleyince aile 23 Mart'ta şikayetçi oldu.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında toplanan deliller sonucu 27 Mart'ta iddianame hazırlandı ve aynı gün mahkemece kabul edildi.

Çeşme Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Nisan'da hakim karşısına çıkan sanık M.Y, ilk duruşmada "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, "sıfır gecikmeli yargı" kapsamında 21 günde sonuçlanan kararın gerekçesini de açıkladı.

SANIĞA, MAĞDURUN BABASI İŞ BULMUŞ

Mağdur kız çocuğunun babasının, sanığı uzun yıllardır tanıdığı ve kendisine otelde iş bulup çalışması için aracı olduğu bilgisi gerekçeli kararda yer aldı.

Sanığın olay anında alkollü olduğu belirtilen kararda, olay günü iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesiyle hazırlanan kamera çözümleme tutanağındaki detaylar anlatıldı.