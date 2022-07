Köyü 'HÜS' vurdu, onlarca kişi hastanelik oldu! ''Allah bir daha göstermesin''

Yuva köyü bayramda ortaya çıkan hastalıkla boğuşuyor. Kesin tanı için sürecin devam ettiği zehirlenme vakası sonrasında Bolu Valiliği de konuyla alakalı açıklamada bulundu. Bolu Valisi Erkan Kılıç, merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvuran, aralarında çocukların da olduğu 112 kişiden 52'sinin tedavisinin devam ettiğini bildirdi.

Kılıç, zehirlenme şüphesinin ilk olarak tespit edildiği 16 Temmuz'dan itibaren gün gün sayılarda artış olduğunu ancak son günlerde vaka sayılarında azalma görüldüğünü söyledi.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bazı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini aktaran Kılıç, "Şu an itibarıyla sağlık kurumlarına başvuran hasta sayımız 112. Bunların 52'si ilimizde ve civar illerdeki hastanelerde tedavi altında. 60 hastamız da taburcu edildi. Şu an itibarıyla hayati tehlikesi olan hastamız yok." dedi.

Kılıç, İl Özel İdaresi, Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin diğer birimlerinin ivedi bir şekilde olaya müdahale ettiğini vurgulayan Kılıç, "İlk başta bu suyun kullanılmaması noktasında uyarılar yapıldı. Depoların temizliği yapıldı. Bunun yanında bütün depoların temizliğini yapma kararı aldık. Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi ve sağlık kuruluşlarımızla aynı zamanda diğer depolarımızı da temizliyoruz. Sabah da hastanedeydim, çocuklarımızı ve büyük hastalarımızı ziyaret ettim. Çok şükür onların durumlarında iyileşmeler var. Bu da bizi memnun ve mutlu etti. Sanıyorum diğer hastalarımız da kısa sürede tedavi olacaklardır, evlerine ulaşacaklardır."

Kılıç, çalışmaların devam ettiğini dile getirerek, "Bu hastalığa sebebiyet veren bulgularla alakalı da su kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bu, kesin sudan kaynaklandı. Onların numuneleri de alınıyor. Ancak burada başka bir karışım veya farklı bir şeyden su etkilenmiş olabilir mi o noktada araştırmalar devam ediyor. Bununla ilgili olarak şu aşamada köyümüzde sağlık yönünden gerekli tedbirler alınmış durumda" diye konuştu.

Gün içinde köye kontrollü olarak su vermeye başlayacaklarını belirten Kılıç, "Bu suların da tahlilleri yapılacaktır. Çok şükür şu anda gidişat iyiye doğru gidiyor. Ancak çevre illerde diyaliz gören çocuklarımız var. İnşallah onlar da kısa sürede diyalizden kurtulurlar ve evlerine ulaşırlar. Ayrıca idari ve adli süreç başladı. Adliye kendi araştırmalarını yapıyor. Bizler de kendi araştırmalarımıza başladık. Onun sonucunu da göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk andan itibaren bu yana sulardan alınan numunelerin sonuçlarının çıkmaya başladığına değinen Kılıç, "Tahlillerin sonuçları kısım kısım çıkıyor. Ama burada net tabloyu görmemiz lazım. Sudaki bu mikrobun tam neden kaynaklandığını görmemiz lazım. Bunun için şu aşamada tahlil sonuçlarını söylemek için erken. Ama sudan kaynaklanan bir bulaşıcı, ondan bu hastalığın çıktığını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

1 DEPODAN GELEN SUYU KULLANANLARDA ZEHİRLENME VAKASI GÖRÜLDÜ

SABAH'a açıklamada bulunan köy muhtarı Murat Erdoğan, "Bizim köyümüz büyük bir köy. Dört mahalleli bir köy. Mahalleler birbirlerine 1 buçuk, 2 kilometre uzakta bir yer. O isabet de her mahallenin kendine ait bir deposu var. Fakat bizim tabii ortak kullandığımız bir su kaynağımız var. Bu kaynak 4 mahallenin deposuna da giriyor. Artı diğer kaynakları da her deponun kendi bir sondajı var. Bunlar da oradan besleniyor. Bir de bunların haricinde her deponun da ayrı bir doğal kaynağı var. Yani sondajdan ayrı doğal su kaynağı var. O şekilde depolara akan bir su var ve bu suyu biz yıllardan beri kullanıyoruz. En az 30, 40 yıldır benim bildiğimi kullanıyoruz. "

"Bu zamana kadar başımıza böyle bir şey gelmedi. Bu su sürekli içilebilen, kullanılabilen bir su. Bayramın 3'üncü 4'üncü günü ufak ufak zehirlenme vakaları görülmeye başlandı. Su toplu bir şekilde kullanıldığı için suyun kullanılmaması yönünde anons ettik. Tabii ki bu arada süreç içinde sayın valimiz geldi. Yerinde incelemeler yaptı. "

"Kamuoyunu da bu konuyla ilgili bilgilendirildi. Bu süreçte milletvekillerimiz, sağlık müdürlerimiz, hepsi bütün ekipler koordine şekilde çalışıyorlar. Sağlık ekipleri koordine şeklinde çalışıyorlar. Süreç devam ediyor. Sular alındı, tahliller yapılıyor sürekli Şu an için bir can kaybı yoktur. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Hastalarımız da geneli Ankara'da, Bursa'da olanlar var. İzmit'te de var, sıkı bir şekilde tedavi ediliyor. İnşallah onlar da şifalarını bulurlar. Bu süreci bu şekilde atlatırız diye düşünüyorum" dedi.

ANNEM SABAH ŞİDDETLİ KARIN AĞRISIYLA UYANDI

Vatandaşlardan Serhat Çakıroğlu "Bayramın dördüncü günü sabah uyandığımızda annem, bir karın ağrısıyla uyandı. Gaz sıkışması tarzında şeyler düşündük. Akşamına hastaneye gittiğimizde kan aldılar. Ertesi gün zaten mahallede 4-5 çocuk birden aynı durumda olunca bu olayın peşine düştüler. Hani acaba yedikleri bir şeyden mi dokundu veya sudan mı oldu diye araştırmaya başladılar. Daha sonra yaygınlaştı. Annem de dahil çocuklarda da yetişkinlerde de kanlı ishal olmaya başladı. Çoğu kişi Ankara'ya sevk edildi. Komşumuz da sevk edilecek. Ama genel durumları şu an için iyi" diye konuştu.