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Koyunları kaldırımda yan yana dizip kesen kasap dükkanı kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana'nın Seyhan ilçesindeki gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan işletmenin kapatıldığını bildirdi.

AA12 Haziran 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Koyunları kaldırımda yan yana dizip kesen kasap dükkanı kapatıldı
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Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işletmede gıda güvenilirliği ve hijyen standartlarına uymayan görüntülerin asla kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili Seyhan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığını aktaran Yumaklı, "İşletmeye cezai işlem uygulandı. Hijyen standartlarına aykırı kesildiği tespit edilen etler imha edildi. Olumsuz koşullarda gıda satışı yapıldığı belirlenen işletme kapatıldı. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmadık, açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Adana'da bir kasap dükkanı önünde koyunların kesildiği görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

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