İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Koyunları kurtarmak isterken canından oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde, Anavarza Kalesi'nde mahsur kalan koyunları kurtarmak isteyen Mehmet Emir, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

DHA3 Şubat 2022 Perşembe 00:46 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 00:46
ABONE OL

Olay, saat 17.30 sıralarında ilçeye bağlı Dilekkaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Anavarza Kalesi civarında koyun otlatan Mehmet Emir, koyunlarının bir kısmının kalede mahsur kaldığını fark etti. Emir, koyunlarını kurtarmak için tarihi Anavarza Kalesine çıktı. Kalede dengesini kaybeden Emir, uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.