DHA 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:18 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 15:19

Dursunbey ilçesi kırsal Aziziye Mahallesi'nde salı günü etkili olan şiddetli yağış sırasında Ali Rıza Çelikel'in merada otlarken küçükbaş hayvanlarının altına sığındığı ağaca yıldırım düştü. Çelikel'in 16 koyunu telef oldu. 1 yavru kuzu da yaralandı. Durumu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ali Rıza ve Havva Çelikel çiftini telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletip, aileye 16 koyun hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği koyunlar, Dursunbey Belediyesi ekipleri tarafından Çelikel ailesine teslim edildi.

Aziziye Mahallesi'nde 2 yıldır hayvancılık yaptıklarını söyleyen Havva Çelikel, "Bu yıl koyunlarımız çifter çifter doğurdu. 7 yavru vardı. Büyüklerden sadece biri yaralı kurtuldu. Yavrular annesiz kaldı. Şimdi diğer koyunlar annelik yapıyor, ben de süt bulursam beslemeye çalışıyorum. Onları evladım gibi büyütmüştüm. Zararımız karşılandı. Ama onların ölmesi benim için çok büyük bir acı oldu. Cumhurbaşkanımızda Allah razı olsun. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

Ali Rıza Çelikel ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin. Bu zor günümüzde yanımızda oldu" diye konuştu.