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Koza-İpek Holding davası: Savcı ek mütalaasını açıkladı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın 'terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak', 'özel belgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

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Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
 
Sanıklar ve avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, 6 Ağustos'ta görülen celsede açıkladığı esas hakkındaki mütalaayı tekrarladığını, dava dosyasına gelen belgeler doğrultusunda tutuklu sanıklar Cafer Tekin İpek ve Şaban Yörüklü hakkında ek mütalaa sunacağını bildirdi.
 
Savcı, sanık İpek'in Koza Altın AŞ'deki farklı işlemlerinden ötürü 7 defa "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 35, üç defa da "özel belgede sahtecilik" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
 
Böylece, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl, 14 defa vergi kanununa muhalefetten 70 yıl, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 90 yıl hapse mahkum edilmesi talep edilen İpek'in toplamda 134 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş oldu.
 
Esasa ilişkin mütalaada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıl hapse çarptırılması istenen Yörüklü'nün ise "özel belgede sahtecilik" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
Davanın görülmesine 18 Aralık'ta devam edilecek.

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