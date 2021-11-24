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Kozalak toplamak için ağaca çıkan kişi hayatını kaybetti

Mersin'de, kozalak toplamak için çıktığı ağaçta elektirik tellerine temas edip akıma kapılan Bayram Fidan, hayatını kaybetti.

DHA24 Kasım 2021 Çarşamba 23:35 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 23:35
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Olay, merkez Toroslar ilçesi Soğucak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kozalak toplamak için ağaca çıkan Bayram Fidan, elindeki kancanın elektrik tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılarak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Akıma kapıldıktan sonra ağaçta asılı kalan Fidan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Fidan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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