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Kozan yeniden il olmak istiyor

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli, 96 yıl önce vilayet olan Adana'nın Kozan ilçesinin il hakkının geri verilmesini istedi.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 14:51 - Güncelleme:
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Tüfekli, kent konseyi üyeleriyle birlikte yaptığı açıklamada, 2023'te Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında 100 ilin konuşulduğunu, bunu hak eden ilçeler arasında Kozan'ın da olduğunu söyledi.

96 yıl önce il olan Kozan'ın vilayet hakkının elinden alındığını belirten Tüfekli, "Kozan'ın yeniden elinden alınan il hakkının geri alınması için geçmişte atılan adımları referans alarak, özellikle halkın dahil olacağı imza kampanyası veya konu ile ilgili tanıtım etkinlikleri ile halkın sahiplendiği bir noktaya getirerek, Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisine sesimizi duyurmak bu haklı talebin yerine gelmesi için Kozanlılar olarak tek yürek olduk. Siyaset üstü bir gündem ile sesimizin Ankara'dan duyulmasını Kozan'ın il olmasını istiyoruz. Bunun için tüm kurumlar sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız bir araya gelerek çalışmalarımızı gündeme taşıyacağız" dedi.

  • Kozan
  • Adana
  • Türkiye Cumhuriyetinin 100 yılı

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