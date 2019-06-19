KPSS 2019 ne zaman, kaç gün kaldı? 2019 KPSS ön lisans tarihi nedir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

‘KPSS 2019 ne zaman? KPSS sınavına kaç gün kaldı? 2019 KPSS lisans tarihlerin nedir? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?’ sorularına 2019 KPSS sınavına girecek binlerce aday yanıt arıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) sayılı günler kala adaylar da sınavla ilgili araştırmalarına hız verdi. Vatandaşlar A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ile ilgili son dakika gelişmelerini öğrenip hiçbir detayı kaçırmak istemiyor. Haftalar öncesinden başvuru işlemini tamamlayan adaylar, 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu, Alan Bilgisi oturumları ve ÖABT sınavlarına girecek. Bu sınavlara girecek adaylar sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumlarında ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle zamanlama konusunda dikkatli olmanız gerekiyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. İşte o ayrıntılar…

KPSS 2019 SINAV TARİHLERİ

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün

Sınav tarihi: 20.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün

Sınav tarihi: 21.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

- 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 24.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019

Geç başvuru tarihi: 28.05.2019

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler. 28. Sınava Giriş Belgeleri posta ile gönderilecek mi? Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmez.

KPSS ÖNLİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin önlisans mezunlarına yönelik oturumu, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Önlisans oturumu, 2019 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek.

KPSS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Temmuz'da yapılak olan Kamu Personel Seçme Sınavının ardından sonuçlar 29 Ağustos 2019'da açıklanacak. Sınava girenler sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi aracılığı ile elektronik ortamda öğrenecek.

LİSE 2019 KPSS SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

Kamu kurumlarında görev yapabilmek için ÖSYM'nin düzenlediği ortaöğretim yani lise KPSS sınavı ve önlisans KPSS sınavı ne zaman olacak? merak edilen konular arasında bulunuyor. Lise ve ön lisans mezunu adaylar 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi. Buna göre lise ve ön lisans mezunları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2 yılda bir yapılmaktadır. Lise ve ön lisans mezunlarına yönelik yapılacak KPSS 2020 yılında gerçekleştirilecek. 2020 yılında yapılacak KPSS için başvurular önümüzdeki yılın ortalarında alınacak ve sınavlar Ekim-Kasım aylarında yapılacak.