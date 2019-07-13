‘KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır?’ sorularına yanıt aranıyor. KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır? 14 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav için Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır? (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ilk oturumları düzenlenecek 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adaylara hatırlatmalarda bulundu. Aygün'ün KPSS sınavı kapsamında yapılacak oturumlara ve tarihlerine yer verildi. Sınavların sabah oturumlarına katılacak adayların saat 10.00, öğleden sonraki oturumlarına katılacak adayların ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunularak adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları önerildi. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. İşte haberimizin detayları…

2019 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı 20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM'DEN UYARI;

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 A grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek - Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'da sonra (Eğitim bilimleri) oturumu için ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yaptığı duyuru ile bu yıla ilişkin KPSS sınav yerlerinin ve giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilirler.

KPSS SINAVINA GİRERKEN ADAYLARIN BULUNDURMASI GEREKENLER;

– KPSS sınava giriş belgesi,

– Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

KPSS ÇIKMIŞ SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.