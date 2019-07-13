KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır?
Kamu personeli olmak isteyen vatandaşların uzun bir süredir hazırlandığı KPSS sınavı için hazırlıklar tamam. Adaylar geri sayıma geçti. Vatandaşlar, ‘KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır? KPSS saat kaçta? 2019 KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır?’ sorularına yanıt arıyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 14 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav için Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır? (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ilk oturumları düzenlenecek 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adaylara hatırlatmalarda bulundu. İşte KPSS 2019 sınav giriş belgesi çıkartma ekranı ve diğer ayrıntıları haberimizde…
‘KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır?’ sorularına yanıt aranıyor. KPSS 2019 sınav saati saat kaçta? KPSS 2019 giriş belgesi nasıl alınır? 14 Temmuz Pazar günü yapılacak sınav için Adayların sınava girmeden önce nüfus cüzdanını ve KPSS sınav giriş belgesini yanında getirmesi gerekiyor. Peki, KPSS giriş belgesi nasıl çıkartılır? (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ilk oturumları düzenlenecek 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için adaylara hatırlatmalarda bulundu. Aygün'ün KPSS sınavı kapsamında yapılacak oturumlara ve tarihlerine yer verildi. Sınavların sabah oturumlarına katılacak adayların saat 10.00, öğleden sonraki oturumlarına katılacak adayların ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunularak adaylara sınav saatinden en az bir saat önce sınav binasında hazır bulunmaları önerildi. Adaylar ais.osym.gov.tr adresine girerek sınav giriş yerlerini öğrenebilecek ve sınav giriş belgelerini çıkartabilecek. İşte haberimizin detayları…
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