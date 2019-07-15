‘KPSS 2019 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına devlet memuru ve kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yanıt aranmaya şimdiden başlandı. KPSS genel yetenek - genel kültür / eğitim bilimleri sınavlarına giren devlet memuru adayları zorlu sınav sonrası akıllarına takılan sorulara arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Ancak an itibari ile KPSS 2019 sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’den (ÖSYM) KPSS 2019 sınavı ile ilgili son dakika duyuruları geldikçe sayfamızdan sizinle paylaşamaya devam edeceğiz. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Merak ettiğiniz tüm soruların detaylarını haberimizde sizin için derledik. İşte haberimizin ayrıntıları…
KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
KPSS soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde soru ve cevap anahtarların ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM KPSS soru ve cevapları yayımlandığı andan itibaren sayfamız üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecekler.
2019 KPSS'DE ÇIKAN İLGİNÇ SORULAR
KPSS'nin bugünkü oturumlarında bazı sorular adaylara zor anlar yaşattı. Adaylar ilginç buldukları soruları sosyal medya gündemine taşıdı. Amerikan armudu, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi, İspanya'da yapılan boğa güreşi ve Seyit Onbaşı'nın vurduğu gemi o sorulardan bazılarıydı. Bahsedilen sorularla ilgili detaylı bilgileri ve doğru cevapları aşağıdaki haberlerimizden öğrenebilirsiniz.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.
2019 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra
(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah
(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.
İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.
20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.
KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPPS) NEDİR?
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.
KPSS A VE KPSS B NEDİR?
– A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
– B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 29 Ağustos'ta duyurulacak.
2019 KPSS lisans sınav başvuruları 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. KPSS geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2019 saat 23:59'a kadardır. KPSS Ön lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacak. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacak.
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