‘KPSS 2019 soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? KPSS 2019 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorularına devlet memuru ve kamu personeli olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yanıt aranmaya şimdiden başlandı. KPSS genel yetenek - genel kültür / eğitim bilimleri sınavlarına giren devlet memuru adayları zorlu sınav sonrası akıllarına takılan sorulara arama motorlarında yanıt aramaya başladı. Ancak an itibari ile KPSS 2019 sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Öğrenci, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’den (ÖSYM) KPSS 2019 sınavı ile ilgili son dakika duyuruları geldikçe sayfamızdan sizinle paylaşamaya devam edeceğiz. ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Merak ettiğiniz tüm soruların detaylarını haberimizde sizin için derledik. İşte haberimizin ayrıntıları…

KPSS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

KPSS soru ve cevapları henüz yayımlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde soru ve cevap anahtarların ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Adaylar, ÖSYM KPSS soru ve cevapları yayımlandığı andan itibaren sayfamız üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecekler.

2019 KPSS'DE ÇIKAN İLGİNÇ SORULAR

KPSS'nin bugünkü oturumlarında bazı sorular adaylara zor anlar yaşattı. Adaylar ilginç buldukları soruları sosyal medya gündemine taşıdı. Amerikan armudu, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi, İspanya'da yapılan boğa güreşi ve Seyit Onbaşı'nın vurduğu gemi o sorulardan bazılarıydı. Bahsedilen sorularla ilgili detaylı bilgileri ve doğru cevapları aşağıdaki haberlerimizden öğrenebilirsiniz.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Bu süre içinde yeni sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli sayılacak.

2019 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45

Bu kapsamda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak.

İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3. oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.