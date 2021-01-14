KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

14 Ocak 2021 Perşembe 11:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:05

ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır.

