KPSS 3318 nitelik kodu nedir? 2019 KPSS tercihlerinde nitelik kodları nelerdir? sorularına ilişkin araştırma yapan vatandaşlar için detayları bu haberimiz üzerinde derledik. KPSS 3318 nitelik kodunun ne olduğu merak konusu oldu. Kamuya bağlı kuruluşlarda memur olarak istihdam edilmek için tercih işlemi yapan vatandaşlar, kılavuzlarda yer alan 'KPSS 3318 nitelik kodu'na dair bilgi almak istiyor. Memur adaylarının merakla araştırdığı KPSS 3318 nitelik kodu bugünün en çok sorgulanan konuları arasında yer almaya başladı. İşte KPSS tercih başvurularında nitelik kodları ile ilgili merak edilenler...

KPSS 3318 nitelik kodunun anlamı şudur: Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.

KPSS tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.



ORTAÖĞRETİM NİTELİK KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



ÖNLİSANS NİTELİK KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



LİSANS NİTELİK KODLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, bu kılavuzdaki Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.

NİTELİK KODLARI NEDİR?



Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.



Bir kadro veya pozisyon için mezun olunan program/alan koşulu birden fazla ise bunlardan birinin karşılanması yeterlidir. Ayrıca, yayımlanan tercih kılavuzundaki “Başvuru Genel Şartları ve Diğer Hususlar” başlıklı uyarıları mutlaka okumanız ve tercihlerinizi yaparken bu uyarıları da göz önünde tutmanız gerekir.



Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.







MERAK EDİLEN NİTELİK KODLARINDAN BAZILARI



6225= M.E.B. Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak



7225= Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması



7257= Seyahate Ve Arazide Çalışmaya Elverişli Olmak



6514= D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak



6510= C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM’ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacaktır.



Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.